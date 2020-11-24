В Петербурге общественники зафиксировали увеличение количества организаций, торгующих поддельными медицинскими справками об отсутствии Covid-19

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге зафиксировал увеличение количества организаций, предоставляющих горожанам липовые справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Реклама указанного вида услуг размещена в интернете. Общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой заблокировать сайты, на которых можно приобрести такие медицинские документы.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

В ходе мониторинга активисты ОНФ запрашивали у организаций, насколько быстро можно получить справку с официальными печатями. Представители контор отвечали на звонки моментально и спрашивали, какой вид справки и на каком языке интересует. После ответа озвучивали стоимость – 1,5 тыс. руб. и выше. Все телефоны фиксируются. При звонке со стационарного телефона у оппонента запрашивали мобильный номер, чтобы на него направить информацию. Если звонок шел с мобильного телефона, то операторы, видя, какие мессенджеры к нему привязаны, сразу высылали данные для заполнения: ФИО, дата рождения, адрес проживания, дата сдачи

анализа, дата печати результата анализа.

Как оказалось, справку можно сделать на любую дату, срок изготовления – в день запроса. Поддельный документ курьер доставляет к любой станции метро, оплата наличными при получении. Сроки предоставления справок поразили общественников своей оперативностью: они выписываются за один день без сдачи анализов, заказать их можно от любой поликлиники города, в том числе по месту жительства. Некоторые фирмы даже предлагают справки с QR-кодом.

Активисты Народного фронта акцентировали внимание на том, что, получив справку с отрицательным тестом на ковид, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других граждан.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, предоставление подобного рода услуги недопустимо. Это несет угрозу региональной и национальной безопасности страны в целом. В этот период необходимо строго соблюдать эпидемиологический режим: носить маски, при определенных симптомах вызывать медиков и сдавать анализы, с полной ответственностью заботиться о состоянии собственного здоровья и самочувствии окружающих, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь. – Надзорным органам следует пресекать торговлю поддельными справками. Последствия такого рода деятельности могут привести к еще большему распространению коронавируса».

Общественники напомнили, что гражданам Санкт-Петербурга и тем, кто торгует липовыми справками, не стоит забывать, что подделка документов и их намеренное предъявление – это преступление, которое ведет к административному наказанию или к привлечению к уголовной ответственности.