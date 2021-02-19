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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей

В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Устанавливаются злоумышленники, лишившие накоплений престарелую жительницу Тихвинского района Ленинградской области.

Накануне днем около часа к полицейским города Тихвин Ленинградской области обратилась 81-летняя жительница. Пенсионерка сообщила о том, что накануне днем ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка России. Собеседник утверждал, что со счета пенсионерки якобы пытаются похитить деньги. Чтобы сохранить сбережения, женщине посоветовали перевести их на другой счет. В итоге дама лишилась 120 тысяч рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в значительном размере".

Отметим, что уже больше года клиенты банков страдают от шквала звонков самозванцев, которые представляются сотрудниками служб безопасности банков и пугают собеседников возможной уязвимостью счетов. 47news подробно описал способ, с помощью которого можно вернуть похищенное, не дожидаясь конца расследования.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район пенсионеры мошенничество
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