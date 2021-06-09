В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии

Накануне к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась мать 16-летней девушки. Женщина заявила на 51-летнего мужчину проживающего по соседсту, который накануне совершил развратные действия в отношении ее дочери.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», развратник с 2007 года был четыре раза судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти, за наркотики и разбой.