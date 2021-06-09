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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии

В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Жителя коммунальной квартиры на Большой Зелениной улице подозревают в педофилии.

Накануне к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась мать 16-летней девушки. Женщина заявила на 51-летнего мужчину проживающего по соседсту, который накануне совершил развратные действия в отношении ее дочери.
Злоумышленника задержали и поместили в изолятор.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным АН «Оперативное прикрытие», развратник с 2007 года был четыре раза судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти, за наркотики и разбой.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петроградский район развратник педофил
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