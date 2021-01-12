Вчера к полицейским Колпинского района Санкт-Петербурга с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она заявила на своего 29-летнего супруга. По словам заявительницы, её муж с 2018 года в квартире в поселке Понтонный совершал развратные действия в отношении её дочери. Сейчас девочке 13 лет.
Семья полная, на учётах в ОДН не состоит. Мужчину задержали и доставили в полицию. Материалы переданы в Следственный комитет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Понтонном заподозрили в развращении падчерицы
0
37
Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
Жителя поселка Понтонный, Колпинского района Санкт-Петербурга заподозрили в развращении падчерицы
Вчера к полицейским Колпинского района Санкт-Петербурга с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она заявила на своего 29-летнего супруга. По словам заявительницы, её муж с 2018 года в квартире в поселке Понтонный совершал развратные действия в отношении её дочери. Сейчас девочке 13 лет.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"