В Понтонном заподозрили в развращении падчерицы

Вчера к полицейским Колпинского района Санкт-Петербурга с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она заявила на своего 29-летнего супруга. По словам заявительницы, её муж с 2018 года в квартире в поселке Понтонный совершал развратные действия в отношении её дочери. Сейчас девочке 13 лет.

Семья полная, на учётах в ОДН не состоит. Мужчину задержали и доставили в полицию. Материалы переданы в Следственный комитет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.