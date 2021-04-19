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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны аферисты, продававшие фильтры для воды

В Ленобласти задержаны аферисты, продававшие фильтры для воды

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Опубликовал: Fedorov
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В Ленинградской области задержаны коммивояжеры, продававшие фильтры для воды по цене, в десять раз превышающей рыночную.

Минувшим воскресеньем в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из ОМВД по Лужскому району Ленинградской области задержали 25-летнего уроженца Перми и 28-летнюю приезжую из Новгородской области. Установлено, что задержанные под видом сотрудников водоснабжающей организации обходили квартиры и дома пенсионеров, убеждая в необходимости покупки очистных фильтров для воды. При этом цена реализуемого ими товара многократно превышала рыночную.
Так, по версии оперативников, в конце прошлого года коммивояжеры пришли в квартиру 73-летней пенсионерки на улице Красной Артиллерии в Луге и продали женщине фильтр для очистки воды за 35 тысяч рублей, при этом его розничная цена составляет 3 300 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников преступной группы и иных эпизодов противоправной деятельности.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район мошенничество
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