В Ленобласти аферисты настойчиво продавали ненужный прибор пенсионерке

В минувший четверг к полицейским обратилась 74-летня жительница города Луги Ленинградской области. Пенсионерка рассказала, что в тот день около 2 часов дня в её квартиру, расположенную на улице Красной Артиллерии, пришли двое неизвестных мужчин и женщина, представились сотрудниками водоснабжающей организации и установили фильтр для воды за 21 900 рублей. Женщина поняла, что ее обманули – настойчиво убедили установить ненужный прибор по явно завышенной цене.

Спустя несколько минут после обращения пенсионерки по горячим следам сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и 23-летняя девушка. Как оказалось, все задержанные являются менеджерами коммерческой фирмы – при этом никакого отношения к водоснабжающему унитарному предприятию с одноименным названием данная организация не имеет.

По данному факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК.

У полиции есть основания полагать, что указанные граждане могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в Ленинградской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных граждан, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.