В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе

Сегодня днем около 16 часов на Рябовском шоссе у дома 30, в Красногвардейском районе Петербурга водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фьюжн", сбил переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 22-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.