Сегодня днем около 16 часов на Рябовском шоссе у дома 30, в Красногвардейском районе Петербурга водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фьюжн", сбил переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 22-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
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Опубликовал: Fedorov
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В Красногвардейском районе Петербурга выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадала 22-летняя женщина.
Сегодня днем около 16 часов на Рябовском шоссе у дома 30, в Красногвардейском районе Петербурга водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фьюжн", сбил переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 22-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.
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