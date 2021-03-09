ента новостей

19:00
В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку
18:55
В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»
18:54
Россельхознадзор досмотрел более 20 000 животных в аэропорту Пулково
15:54
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроят более 30 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области
15:13
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарок
11:07
Окунулась с рекордом
09:30
Что с коррупцией в Петербурге
00:59
СКА проиграл в Минске но ведёт в серии плей-офф 3–1
20:23
«Зенит» Семака проиграл «Рубину» Слуцкого: спасительный пенальти не реализовал Дзюба
10:00
С 8 марта от первых лиц!
09:36
Мы на 92 месте
19:43
120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге
19:42
Военнослужащие ЗВО в Ленобласти поздравили с наступающим 8 марта многодетную супругу сослуживца
00:52
СКА в овертайме победил в Минске и повёл 3–0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
23:32
В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны
23:31
В Петербурге стартовал Международный турнир по перетягиванию каната
23:30
В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником
19:51
Коронавирус отступает?
19:32
Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги
19:08
С коммунальщиками будут разбираться?
22:03
Волонтеры акции #МыВместе передадут полтонны апельсинов медицинским работникам
19:37
В Петербурге общественники просят правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль
19:33
Поезд-отель соединит Москву, Сочи, Грозный, Дербент и Астрахань
19:30
Женщины в молодежной политике Петербурга
19:27
Красота спасает мир, а доноры - жизни
09:12
Где лучше работать?
08:46
Банк ВТБ выдал больше кредитов
01:04
«Зенит» достойно уступил «Реалу», а ЦСКА разгромлен в Стамбуле «Эфесом»
20:15
В Ленобласти прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО
19:50
Исторический парк приготовил подарки к Международному женскому дню!
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку

В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку

0
0
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Пьяная модель раскроила череп своей 82-летней бабушке-профессору

Минувшим воскресеньем в половине третьего ночи в службу «112» поступил вызов 26-летней петербурженки в квартиру дома 67 по проспекту Науки. Женщина сообщила, что ее 82-летняя бабушка упала и повредила глаз.
На само деле все оказалось намного серьезнее: пожилую женщину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, в тяжёлом состоянии. По данным Агентства, пожилая женщина - детский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор.
Внучку задержали, ее подозревают в том, что в ночь на 7 марта в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта, несколько раз ударила руками по голове свою родственницу за то, что бабушка не дала ей денег на выпивку.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемая ранее работалда моделью.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район телесные повреждения пенсионеры
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-08-2019, 12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
8-09-2020, 11:48
В Петербурге женщина с ножом оргабила прохожего
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
19-10-2018, 10:28
В Петергофе женщина выпала из окна третьего этажа
6-09-2018, 10:38
В Петербурге ограбили в квартире пожилую женщину

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
321
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
820
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
921
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
841
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх