В Петербурге женщина жестоко избила престарелую бабушку

Минувшим воскресеньем в половине третьего ночи в службу «112» поступил вызов 26-летней петербурженки в квартиру дома 67 по проспекту Науки. Женщина сообщила, что ее 82-летняя бабушка упала и повредила глаз.

На само деле все оказалось намного серьезнее: пожилую женщину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, в тяжёлом состоянии. По данным Агентства, пожилая женщина - детский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор.

Внучку задержали, ее подозревают в том, что в ночь на 7 марта в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта, несколько раз ударила руками по голове свою родственницу за то, что бабушка не дала ей денег на выпивку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемая ранее работалда моделью.