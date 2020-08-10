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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком

В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком

0
73
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Водитель, совершивший наезд на женщину с ребенком в Колпино, стал фигурантом уголовного дела

Накануне днем, около 13 часов в городе Колпино на перекрестке Финляндской улицы и улицы Братьев Радченко автомобиль «ГАЗ» под управлением 27-летнего водителя на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком.  Пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 33-летняя женщина в состоянии средней тяжести и 5-летняя девочка в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение.

ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется расследование, устанавливаются все причины аварии.

Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район Колпино ДТП дети пострадавший пешеход
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