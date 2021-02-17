В Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия к силовикам на акции 31 января

В ночь на 17 февраля в Петербурге полицейские задержали Кирилла Попкова по подозрению в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК) и в приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК), сообщает "ОВД-Инфо". По данным организации, Попкова отвезли в 30 отдел полиции. Там его сфотографировали и сняли отпечатки пальцев, уточнило "ОВД-Инфо".

Там же сообщили, что Попкова ночью отпустили из отдела. В каком статусе он находится, пока неизвестно.

Напомним, 31 января в Петербурге прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального и против действующей власти. Во время акции несколько раз произошло столкновение с силовиками. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Речь шла о якобы нападении на сотрудника правопорядка на Пионерской площади – подозреваемого задержали. Позже правоохранители сообщили о задержании еще двух человек, которые якобы напали на силовиков на Сенной площади 31 января.