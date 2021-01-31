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Питерец.ру » Общество » В Петербурге участник несанкционированной акции у ТЮЗа ударил сотрудника полиции

В Петербурге участник несанкционированной акции у ТЮЗа ударил сотрудника полиции

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге участник несанкционированной акции у ТЮЗа ударил сотрудника полиции

Сегодня во время несанкционированной акции, которая началась у ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади, журналисты «Петербургского дневника» сняли видео, как один из участников бьет сотрудника полиции сзади. Затем участнику инцидента удалось скрыться в толпе. Сейчас его ищут.

Напомним, что на этой неделе суд в Петербурге арестовал на два месяца участника несанкционированной акции 23 января, который в ответ на просьбу сотрудника ГИБДД соблюдать порядок нанес ему удар кулаком в лицо. Убегая с места происшествия, этот человек также ударил еще одного сотрудника полиции, а затем скрылся. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Несанкционированная акция в Петербурге продолжается. В данный момент площадь перед ТЮЗом очистили от участников. Они разошлись на соседние улицы. В телеграм-каналах, которые координируют действия, звучат призывы «Идти на Московский».

Источник: Петербургский дневник
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