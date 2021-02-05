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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 6,3 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 6,3 миллиона рублей

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15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Пенсионерка из Полюстрово отдала мошенникам более 6,3 миллиона рублей

В паериод времени с 11 по 25 января 70-летней женщине на ее сотовый телефон с различных номеров звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником службы безопасности Сбербанка. Самозванец твердил, что с банковским счетом петербурженки происходят мошеннические действия, и для их предотвращения ей необходимо перевести деньги на «безопасный» счет.
Пенсионерки через банкоматы на проспекте Металлистов, проспекте маршала Блюхера и на Львовской улице , следуя указаниям афериста, перевела на три счета 6 323 123 рубля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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