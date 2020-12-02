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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей

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41
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 3,6 миллиона рублей

В конце октября сего года 69-летней жительнице Приморского района Петербурга на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка «Открытие». Мошенник сообщил женщине, что какие-то хулиганы пытаются похитить ее сбережения, и для предотвращении кражи, мол, необходимо снять все деньги со своего счета и перевести на «безопасный счет». Сбитая с толку пенсионерка через банкомат на улице Савушкина перевела 443 000 рублей на указанный неизвестным счет.
13 ноября раздался новый звонок, на это раз номер не высветился. Мужской голос приказал бабушке снять со счета оставшиеся деньги. Женщина послушно через банкомат на Коломяжском проспекте отправила мошенникам еще 1 372 000 рублей. 23 ноября жертва оформила займ под свою квартиру на сумму 2 миллиона и перевела 875 000 рублей на указанный злоумышленником счет.
Но, видимо, преступники решили «выдоить» петербурженку полностью. По указанию аферистов 26 ноября женщина снова перевела 875 000 рублей на указанный ей номер карты. Сумма ущерба составила 3 565 000 рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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