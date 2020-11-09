В Петербурге пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения

Поздно вечером минувшего четверга 78-летняя жительница Адмиралтейского района Петербурга ответила на звонок на свой мобильный телефон. На другом конце телефонной линии мужской голос, представившийся сотрудником безопасности Сбербанка, нарушил вечерний покой пенсионерки ошеломляющим сообщением, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия. Для их предотвращения, успокоил бабушку аферист, необходимо просто перевести деньги на другой счет.

Утром петербурженка побежала к банковскому терминалу на улице Декабристов и перевела 300 000 рублей и 250 000 на счета, указанные злоумышленником. После этого отправила к терминалу в вестибюле станции метро «Сенная площадь» и перевела 90 000 рублей на телефон и третий банковский счет.

Сумма ущерба составила 640 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.