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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 640 000 рублей

Поздно вечером минувшего четверга 78-летняя жительница Адмиралтейского района Петербурга ответила на звонок на свой мобильный телефон. На другом конце телефонной линии мужской голос, представившийся сотрудником безопасности Сбербанка, нарушил вечерний покой пенсионерки ошеломляющим сообщением, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия. Для их предотвращения, успокоил бабушку аферист, необходимо просто перевести деньги на другой счет.
Утром петербурженка побежала к банковскому терминалу на улице Декабристов и перевела 300 000 рублей и 250 000 на счета, указанные злоумышленником. После этого отправила к терминалу в вестибюле станции метро «Сенная площадь» и перевела 90 000 рублей на телефон и третий банковский счет.
Сумма ущерба составила 640 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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