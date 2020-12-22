В Красногвардейском районе задержан автоугонщик

В минувшую пятницу к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 34-летний местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестный совершил хищение принадлежащих ему автомобилей «Фиат Добло» и «Газ». Общая сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений сотрудниками полиции задержан 37-летний гражданин, гражданин сопредельного государства, находящийся нелегально в нашей стране и без определённого места жительства, подрабатывавший грузчиком.

По информации оперативников, мужчина не является «профессиональным» автовором, а угонял автомобили после того, как его выгнали из арендуемой квартиры. Причем одну из автомашин он бросил практически сразу же после хищения неподалеку от места происшествия, а вторую бросил после того, как попал в ДТП. Все это происходило в одну ночь. В настоящее время оба автомобиля обнаружены и переданы собственнику.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.