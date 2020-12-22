ента новостей

11:10
В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов
11:05
В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут
10:34
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера почти 2,2 миллионов рублей
10:17
В Красногвардейском районе задержан автоугонщик
09:01
Виноват климат
08:41
Что с промышленностью?
23:04
Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял
11:35
В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану
11:17
В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН
10:57
В Петербурге лжесантехники «развели» пенсионерку
08:31
Они все равно рыбачат
08:02
Нужно ли запрещать «Наруто»?
18:41
Погас Вечный огонь
17:36
Вирус стал заразнее
09:18
Безработица снизилась
08:56
Что с турпотоком?
13:19
Выставка художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко «Каждый сад говорит о любви»
13:08
Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района
11:46
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи
08:21
Петербург превратили в село
07:50
О чем спрашивали Путина?
19:29
Студентов Петербурга приглашают принять участие в молодежном треке конкурса «Мастера гостеприимства»
19:26
В Петербурге реконструируют общежитие Университета морского и речного флота
19:22
Русский музей: видеогид для глухих и слабослышащих гостей
19:19
В Петербурге контроль Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов
12:15
Комик Андрей Бебуришвили расскажет о юморе
12:10
Дуэт 404.zero представит инсталляцию ARRIVAL в Санкт-Петербурге
11:21
В Петербурге обокрали квартиру артистки Филармонии
10:14
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
01:14
«Зенит» переиграл «Баварию» в Евролиге, лучшими стали Томас и Гудайтис
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержан автоугонщик

В Красногвардейском районе задержан автоугонщик

0
47
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В хищении автомобилей, принадлежащих одному и тому же человеку, подозревается нелегальный мигрант

В минувшую пятницу к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 34-летний местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестный совершил хищение принадлежащих ему автомобилей «Фиат Добло» и «Газ». Общая сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений сотрудниками полиции задержан 37-летний гражданин, гражданин сопредельного государства, находящийся нелегально в нашей стране и без определённого места жительства, подрабатывавший грузчиком.

По информации оперативников, мужчина не является «профессиональным» автовором, а угонял автомобили после того, как его выгнали из арендуемой квартиры. Причем одну из автомашин он бросил практически сразу же после хищения неподалеку от места происшествия, а вторую бросил после того, как попал в ДТП. Все это происходило в одну ночь. В настоящее время оба автомобиля обнаружены и переданы собственнику.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район угон автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-10-2018, 13:25
В Красногвардейском районе задержали БОМЖа укравшего «Айфон»
13-01-2020, 15:28
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
16-12-2020, 11:37
В Петербурге мужчина совершил ДТП на угнанном у сожительницы автомобиле
26-02-2018, 13:05
В Красносельском районе задержан автоугонщик
19-08-2019, 11:39
В центре Петербурга ограбили студента
27-08-2020, 11:45
В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
672
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
718
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 546
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 944
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх