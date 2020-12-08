В Красногвардейском районе школьник выпал с 9-го этажа

Накануне около 16 часов у дома 51/1 по Муринской дороге был обнаружен труп 12-летнего ребенка. Мальчик выпал с 9-го этажа, тело нашли на балконе черной лестницы.

Погибший обучался в шестом классе школы, как сказано на сайте учебного заведения, ориентированного «на повышенный уровень обучения и воспитания на основе развития индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся и их социокультурной адаптации».

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).

Наличие камер видеонаблюдения устанавливается.