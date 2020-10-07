6 октября в 04:40 у дома 27 по улице Союза Печатников был обнаружен труп 16-летнего ученика девятого класса. Подросток выпал с балкона четырехкомнатной квартиры, расположенной на 7-м этаже указанного дома.
Квартира принадлежит 53-летней матери погибшего. Старшеклассник проживал с 51-летним отцом, директором медицинской фирмы, в Стрельне. Там же учился в средней школе.
Следователи изъяли записи видеонаблюдения, мобильный телефон, системный блок, 2два планшета и пластиковую банка из-под конфет. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
В Петербурге подросток погиб при падении с 7-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
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Девятиклассник погиб при падении с 7-го этажа на улице Союза Печатников
6 октября в 04:40 у дома 27 по улице Союза Печатников был обнаружен труп 16-летнего ученика девятого класса. Подросток выпал с балкона четырехкомнатной квартиры, расположенной на 7-м этаже указанного дома.
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