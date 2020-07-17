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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника

В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника

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17
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Пенсионер из Невского района отдал 9000 долларов за «спасение» родственника.

Накануне вечером около 18 часов 78-летнему петербуржцу на домашний телефон в квартире на улице Бабушкина позвонил неизвестный. На другом конце провода мужчина представился его племянником. Жалобным голосом мошенник сообщил, что попал в ДТП, сбил девушку, находится на посту ГИБДД и сейчас передаст трубку сотруднику полиции, передает АН «Оперативное прикрытие».

В трубке раздался властный голос «полицейского». Мошенник сказал пенсионеру, что необходимо заплатить родственникам пострадавшей девушки 500 000 рублей и тогда племянника отпустят. Далее сообщил, что за деньгами придет мужчина по имени «Антон».
Через полчаса старик передал неизвестному мужчине, который представился «Антоном» 9000 долларов США. Приметы преступника: на вид 35 лет, рост 175-180 см, волосы темно-русые, короткие, щетина, одет в красную футболку и светло-коричневые шорты.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Откуда преступники узнали, что у пенсионера имеется наличная валюта, неизвестно.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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