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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Полмиллиона рублей отдала лжеполицейскому 90-летняя жительница Невского района Петербурга.

Накануне днем на домашний телефон в квартире на Искровском проспекте позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции и сказал пенсионерке, что ее сын якобы сбил на пешеходном переходе человека, который умер. За «урегулирование» вопроса преступник попросил 500 000 рублей.
Через 30 минут в квартиру престарелой петербурженки пришел 30-летний европеец, с медицинской маской на лице, которому она передала указанную сумму.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла видеозапись с домофона.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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