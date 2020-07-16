В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей

Накануне днем на домашний телефон в квартире на Искровском проспекте позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции и сказал пенсионерке, что ее сын якобы сбил на пешеходном переходе человека, который умер. За «урегулирование» вопроса преступник попросил 500 000 рублей.

Через 30 минут в квартиру престарелой петербурженки пришел 30-летний европеец, с медицинской маской на лице, которому она передала указанную сумму.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла видеозапись с домофона.