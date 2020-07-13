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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги

В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Пенсионеру из Пушкина подсунули 2 миллиона фальшивых рублей

Минувшим воскресеньем к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 70-летний житель города Пушкин. Пенсионер сообщил о том, что утром 9 июля у офиса Сбербанка на Оранжерейной улице к нему подошел неизвестный мужчина и попросил разменять 220 000 рублей. За это он, мол, доплатит дедушке 2 миллиона.
После того, как пожилой мужчина снял со своего счета и передал деньги мошеннику, тот вручил ему две «пачки денег», сказав, что в них 2 000 000 рублей.
12 июля утром дома пенсионер решил проверить полученные «миллионы», и увидел, что деньги фальшивые. Там лежали 153 бумажки по 5000 рублей «банка приколов».
Примет преступника потерпевший не запомнил. При просмотре записей с камер видеонаблюдения Сбербанка оказалось, что место происшествия в зону захвата камер не попадает.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район мошенничество пенсионеры
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