В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги

Минувшим воскресеньем к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 70-летний житель города Пушкин. Пенсионер сообщил о том, что утром 9 июля у офиса Сбербанка на Оранжерейной улице к нему подошел неизвестный мужчина и попросил разменять 220 000 рублей. За это он, мол, доплатит дедушке 2 миллиона.

После того, как пожилой мужчина снял со своего счета и передал деньги мошеннику, тот вручил ему две «пачки денег», сказав, что в них 2 000 000 рублей.

12 июля утром дома пенсионер решил проверить полученные «миллионы», и увидел, что деньги фальшивые. Там лежали 153 бумажки по 5000 рублей «банка приколов».

Примет преступника потерпевший не запомнил. При просмотре записей с камер видеонаблюдения Сбербанка оказалось, что место происшествия в зону захвата камер не попадает.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).