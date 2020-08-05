В Ленобласти школьница выпала с 10-го этажа

Накануне вечером в экстренные службы города Всеволожска поступило сообщение о падении человека у дома на улице Балашова. На месте происшествия был обнаружен труп 16-летней ученицы 10-го класса одной из школ райцентра.

Родители погибшей рассказали, что накануне около 19:30 вернулись с дачи и в квартире обнаружили свою дочь в состоянии наркотического опьянения. Там же находился неизвестный молодой человек по имени Евгений, на вид 20 лет, которого супруги выставили из квартиры.

Около 20:00 мать прошла к мужу на балкон, после чего услышала из комнаты крик дочери. Зайдя в комнату, женщина обнаружила раскрытое окно, расположенное на последнем этаже 10-этажного дома, из которого выпала её дочь.

Следователем СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По данным Агентства, школьница состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних за употребление наркотических веществ.