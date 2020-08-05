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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти школьница выпала с 10-го этажа

В Ленобласти школьница выпала с 10-го этажа

0
36
Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Опьяненная наркотиками школьница выпала с 30-метровой высоты во Всеволожске и погибла.

Накануне вечером в экстренные службы города Всеволожска поступило сообщение о падении человека у дома на улице Балашова. На месте происшествия был обнаружен труп 16-летней ученицы 10-го класса одной из школ райцентра.
Родители погибшей рассказали, что накануне около 19:30 вернулись с дачи и в квартире обнаружили свою дочь в состоянии наркотического опьянения. Там же находился неизвестный молодой человек по имени Евгений, на вид 20 лет, которого супруги выставили из квартиры.
Около 20:00 мать прошла к мужу на балкон, после чего услышала из комнаты крик дочери. Зайдя в комнату, женщина обнаружила раскрытое окно, расположенное на последнем этаже 10-этажного дома, из которого выпала её дочь.
Следователем СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 
По данным Агентства, школьница состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних за употребление наркотических веществ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район падение с высоты обнаружение трупа
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