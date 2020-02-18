Накануне ночью в чрезвычайные службы Петербурга поступило сообщение о происшествии у дома на Рыбацком проспекте. 14-летняя ученица 8 класса одной из школ Невского района Петербурга выпала из своей квартиры, расположенной на 11-м этаже. В тяжелом состоянии девочка госпитализирована в Детскую больницу №5.
Установлено, что перед этим у школьницы произошла ссора с родителями. Следователи изъяли записку и мобильный телефон пострадавшей.
В Невском районе школьница выпала с 11-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Восьмиклассница выжила после падения с 11-го этажа в Невском районе Петербурга
Накануне ночью в чрезвычайные службы Петербурга поступило сообщение о происшествии у дома на Рыбацком проспекте. 14-летняя ученица 8 класса одной из школ Невского района Петербурга выпала из своей квартиры, расположенной на 11-м этаже. В тяжелом состоянии девочка госпитализирована в Детскую больницу №5.
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