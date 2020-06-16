В Невском районе молодая девушка выпала с шестого этажа

Вечером минувшего воскресенья, около 22 часов к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что молодая девушка выпала с шестого этажа дома на Товарищеском проспекте. О случившемся в полицию сообщил 14-летний школьник, находившийся в гостях у 13-летней подружки. Несовершеннолетние перед этим распивали алкоголь.

Девочка с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и разрывами внутренних органов, переломами ребер и левого бедра со смещением, в тяжелом состоянии госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего лица).

По данным АН «Оперативное прикрытие», семиклассница проживает в неполной семье. Мать во время происшествия находилась за городом.