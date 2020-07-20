В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников

13 июля около двух часов дня 69-летней женщине и ее 65-летнему мужу с телефона с кодом Москвы по очереди звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником Сбербанка. Супруги выслушали одинаковую историю про то, что с их счетов неизвестные якобы пытаются снять деньги. Чтобы, мол, предотвратить подобные попытки, твердил аферист, им необходимо все свои деньги перевести на «сохранный счет».

Женщина отправилась в филиал Сбербанка на Московском проспекте, 145, сняла со своего счета 2 миллиона 150 000 рублей и перевела их на семь мобильных номеров. Мужчина пришел в отделение Сбербанка на улице Севастьянова, снял со своего счета 1 миллион 311 000 рублей и перевел их на семь мобильных номеров.

Вчера супруги поняли, что их обманули и обокрали, и пришли в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).