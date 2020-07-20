ента новостей

14:11
В Приморском районе женщина выпала с 9-го этажа
14:04
В Ленобласти продолжаются «рейды чистоты»
12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией
12:17
Благотворительная акция «Дар знаний»
10:22
В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников
09:48
Правила общепита
09:05
Шнуров в Думе?
23:00
Арбитр Иванов – в центре скандала после кубковой победы «Зенита» над «Спартаком»
15:22
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
14:05
В Курортном районе ликвидирована подпольная нарколаборатория
13:59
В Колпино на пожаре погибли два человека
13:50
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД
09:12
Уличные кафе заработали
07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
19:18
Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова
11:55
В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики
11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
10:06
Вишневский раскритиковал новую схему
09:38
Наступил свадебный бум
16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
07:58
Какие проекты являются лучшими?
07:57
Что теперь будет с выборами?
00:44
«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ
22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников

В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников

0
123
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Супруги-пенсионеры из Московского района стали жертвами мошенников и отдали им 3,5 миллиона рублей.

13 июля около двух часов дня 69-летней женщине и ее 65-летнему мужу с телефона с кодом Москвы по очереди звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником Сбербанка. Супруги выслушали одинаковую историю про то, что с их счетов неизвестные якобы пытаются снять деньги. Чтобы, мол, предотвратить подобные попытки, твердил аферист, им необходимо все свои деньги перевести на «сохранный счет».
Женщина отправилась в филиал Сбербанка на Московском проспекте, 145, сняла со своего счета 2 миллиона 150 000 рублей и перевела их на семь мобильных номеров. Мужчина пришел в отделение Сбербанка на улице Севастьянова, снял со своего счета 1 миллион 311 000 рублей и перевел их на семь мобильных номеров.
Вчера супруги поняли, что их обманули и обокрали, и пришли в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионерка
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-05-2020, 21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
8-06-2020, 10:32
Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга
14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
13-07-2020, 10:42
В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги
4-05-2020, 12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
20-05-2020, 14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
492
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
456
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
398
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
433
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх