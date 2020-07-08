В Приморском районе у петербуржца отобралим мобильник и банковскую карту

Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратился 40-летний местный житель, кторый сообщил о том, что около 5 часов утра в парадной дома на улице Оптиков двое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, силой отобрали у него мобильный телефон и банковскую карту, а затем с места происшествия скрылись. Впоследствии с его банковской карты было списано около 1,7 тысяч рублей за оплату товаров в различных магазинах. Сотрудники полиции по камер видеонаблюдения вычислили, в каком магазине последний раз пытались использовать карту потерпевшего и вышли на след нападавших.

Около четырёх часов вечера на Богатырском проспекте оперативники уголовного розыска задержали двух неработающих мужчин, в возрасте 37 и 40 лет. Старший из них более 10 раз судим. Установлено, что именно он отобрал у петербуржца имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.