На севере Петербурга задержан подозреваемый в ограблении женщины

В минувшую субботу к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 32-летняя неработающая местная жительница, проживающая в доме на Арцеуловской аллее. Она пояснила, что накануне около восьми часов вечера у одного из домов по дороге на Каменку неизвестный силой отобрал у нее мобильный телефон «Айфон 8» и банковскую карту и с места происшествия скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В результате оперативно-розыскных мероприятий на строительном участке жилого комплекса на Комендантском проспекте по подозрению в совершении данного преступления в строительном вагончике задержали гастарбайтера, 31-летнего гражданина среднеазиатского государства, работающего арматурщиком.

Похищенное изъято. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.