В Приморском районе поймали фальшивомонетчицу

Накануне сотрудниками полиции была установлена причастность 33-летней неработающей гражданки к незаконному приобретению и сбыту поддельных купюр.

По версии полицейских, уроженка закавказского государства, ранее неоднократно судимая за незаконное образование юрлица и оборот поддельных денег, в конце ноября 2019 года приобрела две купюры номиналом 5 тысяч рублей.

В этот же период, как выяснили полицейские, женщина в течение 2 дней сбыла подделки путем покупки товаров в супермаркетах в Приморском районе – на Парашютной улице и на Комендантском проспекте. Указанные купюры были изъяты из незаконного оборота при банковской инкассации и переданы полиции. Экспертиза подтвердила, что деньги являются поддельными.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Устанавливаются все факты противоправной деятельности подозреваемой.