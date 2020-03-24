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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе поймали фальшивомонетчицу

В Приморском районе поймали фальшивомонетчицу

0
27
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Ранее судимая гражданка сбыла две поддельные купюры  в супермаркетах Приморского района Петербурга

Накануне сотрудниками полиции была установлена причастность 33-летней неработающей гражданки к незаконному приобретению и сбыту поддельных купюр.

По версии полицейских, уроженка закавказского государства, ранее неоднократно судимая за незаконное образование юрлица и оборот поддельных денег, в конце ноября 2019 года приобрела две купюры номиналом 5 тысяч рублей.

В этот же период, как выяснили полицейские, женщина в течение 2 дней сбыла подделки путем покупки товаров в супермаркетах в Приморском районе – на Парашютной улице и на Комендантском проспекте. Указанные купюры были изъяты из незаконного оборота при банковской инкассации и переданы полиции. Экспертиза подтвердила, что деньги являются поддельными.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Устанавливаются все факты противоправной деятельности подозреваемой.

Источник: ГУ МВД
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