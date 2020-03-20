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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег

В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег

0
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Опубликовал: Fedorov
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В одной из деревень Выборгского района Ленобласти мужчина приобрел подделку и оплатил ей покупки в магазине

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области задержан 21-летний уроженец Пермского края, проживающий в поселке Каменка указанного района. Установлено, что в середине февраля текущего года данный гражданин приобрел поддельный денежный знак номиналом 5 тысяч рублей, после чего сбыл его путем оплаты покупок в магазине деревни Камышовка.

Следователем Следственного управления УМВД России по Выборгскому району 13 марта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и каналы приобретения поддельных денежных знаков.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ЛО Ленобласть подделка фальшивомонетчики
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