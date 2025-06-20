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Питерец.ру » Политика » Путин о бедности

Путин о бедности

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
news.sarbc.ru
Президент России на ПМЭФ-2025 заявил о борьбе с бедностью

«Питерец.ру» сообщает, что на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин поднял вопрос уровня бедности в стране. Он отметил, что за последние годы удалось значительно сократить число бедных граждан. В 2000-м году таковыми считались более 42 млн. человек, а сегодня их количество составляет всего 10,5 млн.

Путин подчеркнул, что темпы снижения уровня бедности в 2024 году достигли рекордных 7,2%. Он также обозначил амбициозную цель — достичь показателя в 5% бедности в будущем.

Кроме того, президент отметил результаты в экономической сфере. ВВП России продолжает расти, несмотря на сложные внешние условия. Уровень годовой инфляции составил 9,6%, власти стремятся удержать его на приемлемом уровне. Динамика инфляции оказалась лучше ожидаемой, что свидетельствует о грамотной экономической политике.

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