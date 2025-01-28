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Питерец.ру » Политика » Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб

Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Владимир Путин отметит экономические показатели СПб, особенно оценив рост объема инвестиций

«Питерец.ру» сообщает, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой СПб Александром Бегловым. Одной из тем обсуждения стал уровень инвестиций в экономику города.

Глава государства отметил, что в последние годы Петербург демонстрирует устойчивый рост инвестиционной привлекательности. Это связано с созданием комфортных условий для бизнеса и развитием инфраструктуры.

Александр Беглов сообщил, что за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал вырос более чем на 50%. Губернатор подчеркнул, что власти города продолжат работу по улучшению инвестиционного климата и созданию новых рабочих мест.

Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям власти и бизнеса Петербург сохранит лидирующие позиции среди регионов России по уровню инвестиционной привлекательности.

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