Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб

«Питерец.ру» сообщает, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой СПб Александром Бегловым. Одной из тем обсуждения стал уровень инвестиций в экономику города.

Глава государства отметил, что в последние годы Петербург демонстрирует устойчивый рост инвестиционной привлекательности. Это связано с созданием комфортных условий для бизнеса и развитием инфраструктуры.

Александр Беглов сообщил, что за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал вырос более чем на 50%. Губернатор подчеркнул, что власти города продолжат работу по улучшению инвестиционного климата и созданию новых рабочих мест.

Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям власти и бизнеса Петербург сохранит лидирующие позиции среди регионов России по уровню инвестиционной привлекательности.