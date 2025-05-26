Беглов назначил глав администраций Приморского и Калининского районов Петербурга

Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации губернатора 26 мая, Богдан Заставный и Михаил Асташкевич утверждены в должностях глав Приморского и Калининского районов Санкт-Петербурга соответственно, освободившись от статуса временно исполняющих обязанности.

Богдан Заставный, ранее занимавший пост председателя комитета по молодежной политике, был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Приморского района в марте текущего года после кончины Алексея Никонорова. До этого назначения Заставный уже имел опыт работы в администрации Приморского района, занимая должность заместителя.

Михаил Асташкевич также в течение последнего года исполнял обязанности главы Калининского района. Его назначение последовало после перехода Сергея Петриченко на должность руководителя комитета по благоустройству. Ранее Асташкевич занимал пост заместителя главы Калининского района, где курировал вопросы правопорядка и образования.