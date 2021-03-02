Заместителем председателя «молодежного» Комитета назначен Роман Волковский

2 марта на должность заместителя председателя Комитета по молодежной политике назначен Роман Волковский.

Он будет курировать 2 направления: организацию массовых мероприятий и развитие добровольческой деятельности, а также закупки и материально-техническое обеспечение «молодежного» Комитета.

«У Романа Игоревича большой опыт работы в органах государственной власти, поэтому, уверен, что он усилит нашу команду и поможет справиться с поставленными перед нами задачами», – отметил председатель Комитета по молодежной политике Богдан Заставный.

Ранее Роман Волковский занимал должность заместителя главы Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, а также работал в Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Комитете по управлению городским имуществом (сейчас Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга).