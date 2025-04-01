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Питерец.ру » Политика » Беглов сообщил о новых кадровых назначениях

Беглов сообщил о новых кадровых назначениях

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Перед началом рабочего совещания с членами городского правительства губернатор Александр Беглов сообщил о ряде кадровых назначений.

Вчерашнее рабочее совещание городского правительства Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова началось с объявления о важных кадровых перестановках, которые, несомненно, окажут влияние на дальнейшее развитие города. Эти изменения коснулись ключевых позиций в городской администрации, демонстрируя активную политику обновления и, возможно, намерение губернатора привнести свежий взгляд на решение стоящих перед городом задач.

Наиболее значимым стало назначение временно исполняющего обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга. Эту ответственную должность, несущую в себе бремя контроля за состоянием жилищного фонда города и решением многочисленных проблем в этой сфере, взял на себя Юрий Кузин, до этого занимавший позицию заместителя начальника данной инспекции. Это решение, несомненно, вызывает интерес, поскольку показывает, что губернатор доверяет проверенным кадрам, знающим специфику работы изнутри. Насколько успешно Юрий Кузин справится с возложенными на него обязанностями, покажет время, но его опыт работы в Государственной жилищной инспекции безусловно является весомым аргументом в его пользу. Стоит отметить, что назначение носит временный характер, что оставляет пространство для дальнейших кадровых решений в будущем.

Не менее важные перестановки произошли и в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Временное исполнение обязанностей председателя этого комитета, ответственного за развитие молодежной политики, взаимодействие с общественными организациями и решение множества вопросов, связанных с социальной активностью молодежи Санкт-Петербурга, возложено на Романа Волковского, до этого занимавшего должность первого заместителя председателя. Его назначение также может сигнализировать о намерениях губернатора активизировать работу комитета и придать новый импульс молодежной политике города.

Кроме того, губернатор Беглов утвердил Ольгу Акацевич на посту главы администрации Красносельского района, начиная с 31 марта текущего года. Одновременно с этим, временное исполнение обязанностей главы администрации Приморского района было поручено Богдану Заставному, также с 31 марта. Эти назначения также свидетельствуют о решимости губернатора обновить руководящий состав районных администраций, что, несомненно, окажет влияние на эффективность работы местных органов власти и качество жизни жителей этих районов.

Сегодня, после объявления о кадровых изменениях, назначенным чиновникам были торжественно вручены служебные удостоверения, что подчеркивает официальный характер этих назначений и надежды, возлагаемые на них губернатором и городской администрацией. 

Источник: Администрация Петербурга
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