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Питерец.ру » Политика » Участника СВО назначили заместителем главы Администрации Красногвардейского района Петербурга

Участника СВО назначили заместителем главы Администрации Красногвардейского района Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Беглов назначил участника специальной военной операции Александра Рожкова заместителем главы Администрации Красногвардейского района

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о назначении Александра Рожкова, участника специальной военной операции (СВО) и финалиста региональной кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга», на должность заместителя главы Администрации Красногвардейского района. Это назначение, по словам Беглова, знаменует собой не просто очередное кадровое решение, а важный шаг в реализации государственной политики по поддержке ветеранов СВО и их интеграции в мирную жизнь. Рожков будет курировать широкий спектр вопросов, охватывающих сферы спорта, культуры, молодёжной политики, а также функционирование общего отдела администрации. Параллельно с исполнением своих новых обязанностей он продолжит обучение в рамках ранее выбранной программы, демонстрируя приверженность к личностному и профессиональному росту.

Выбор Рожкова на эту должность, как подчеркнул Беглов, является наглядной демонстрацией доверия к ветеранам боевых действий и признанием их уникального потенциала. Опыт, приобретённый Александром Рожковым во время СВО, – опыт, закаленный под огнём реальных событий, – представляет собой бесценный актив для государственной службы. Это не просто умение работать в команде и оперативно принимать решения под давлением, это способность стратегически мыслить, быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и находить эффективные пути решения сложных задач. Именно эти качества, по мнению губернатора, крайне востребованы в управленческой деятельности, и именно поэтому на таких людях, как Рожков, и должна строиться государственная система.

Беглов особо отметил самоотверженность и патриотизм, проявленные Александром Рожковым и другими ветеранами СВО. Они, рискуя жизнью ради защиты Родины, продемонстрировали высочайшие моральные качества, готовность к самопожертвованию и безусловную преданность своей стране. Эти люди, прошедшие суровые испытания, являются примером мужества, ответственности и непреклонной воли. Их опыт, их стойкость, их способность работать в условиях экстремального стресса – всё это, по словам губернатора, является неоценимым вкладом в развитие и процветание Санкт-Петербурга.

Назначение Рожкова – это не просто трудоустройство ветерана СВО, это реализация прямого поручения Президента Владимира Путина по обеспечению достойной адаптации и социальной интеграции военнослужащих, вернувшихся с передовой. Беглов подчеркнул, что это не просто долг перед теми, кто защищал страну, но и мудрая инвестиция в будущее, поскольку такой опыт и качества, как у Александра Рожкова, являются основой успешной государственной деятельности. Это значит, что город получит высококвалифицированного специалиста, готового отдавать все свои силы и знания на благо Петербурга и его жителей. Беглов выразил уверенность в успешной карьере Рожкова на новой должности и пожелал ему всех благ. Решение о назначении является символичным жестом, подчёркивающим важность интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь и использование их опыта на благо общества. Это призыв к созданию общества, где героизм и патриотизм находят своё признание и воплощение в конкретных делах и достижениях.

Источник: Администрация Петербурга
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