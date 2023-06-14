В Администрации Губернатора Петербурга создано Управление внутренней политики

Губернатор Александр Беглов подписал правовые акты по вопросам государственного управления в Санкт‑Петербурге.

С 14 июня 2023 года в структуре Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга создано Управление внутренней политики. Координация и контроль деятельности Управления возложены на вице-губернатора Санкт‑Петербурга Бориса Пиотровского.

Также с 14 июня на должности государственной гражданской службы Санкт‑Петербурга назначены:

на должность председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга – Алексей Зырянов;

на должность председателя Комитета по инвестициям Санкт‑Петербурга – Иван Складчиков;

на должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга - Александр Федотов;

на должность начальника Управления делами Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга – Виктор Панкевич.