В Администрации Губернатора Петербурга создано Управление внутренней политики

Губернатор Александр Беглов подписал правовые акты по вопросам государственного управления в Санкт‑Петербурге.
С 14 июня 2023 года в структуре Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга создано Управление внутренней политики. Координация и контроль деятельности Управления возложены на вице-губернатора Санкт‑Петербурга Бориса Пиотровского.
Также с 14 июня на должности государственной гражданской службы Санкт‑Петербурга назначены:
на должность председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга – Алексей Зырянов;
на должность председателя Комитета по инвестициям Санкт‑Петербурга – Иван Складчиков;
на должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга - Александр Федотов;
на должность начальника Управления делами Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга – Виктор Панкевич.