Матпомощь могут продлить

В Санкт-Петербурге рассматривается возможность продления выплат матпомощи для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Инициатива предполагает, что поддержка станет доступна по декабрь 2028-го, хотя изначально срок был установлен до конца 2025 года.

«Питерец.ру» сообщает, что предложение получило одобрение в бюджетно-финансовом комитете, после чего его рассмотрят депутаты ЗакСа. На матпомощь могут рассчитывать малоимущие семьи, одинокие граждане и лица, не имеющие определенного места жительства. Сюда же входят ситуации, когда кто-то из членов семьи получил инвалидность или потерял работу из-за болезни.

В последние 3 года более 2,6 тыс. петербуржцам была оказана такая материальную помощь. Председателя бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок считает, что эти выплаты становятся поддержкой для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.