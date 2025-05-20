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Питерец.ру » Политика » Матпомощь могут продлить

Матпомощь могут продлить

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
Продление выплат матпомощи: поддержка петербуржцев

В Санкт-Петербурге рассматривается возможность продления выплат матпомощи для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Инициатива предполагает, что поддержка станет доступна по декабрь 2028-го, хотя изначально срок был установлен до конца 2025 года.

«Питерец.ру» сообщает, что предложение получило одобрение в бюджетно-финансовом комитете, после чего его рассмотрят депутаты ЗакСа. На матпомощь могут рассчитывать малоимущие семьи, одинокие граждане и лица, не имеющие определенного места жительства. Сюда же входят ситуации, когда кто-то из членов семьи получил инвалидность или потерял работу из-за болезни.

В последние 3 года более 2,6 тыс. петербуржцам была оказана такая материальную помощь. Председателя бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок считает, что эти выплаты становятся поддержкой для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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