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Питерец.ру » Политика » Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок сравнил «нулевое чтение бюджета» с семейным советом

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок сравнил «нулевое чтение бюджета» с семейным советом

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
assembly.spb.ru
«Нулевые чтения» городского бюджета запланированы в ЗаКСе в пятницу, 25 августа.

«Питерец.ру» довольно часто упоминает о различных инициативах, которые исходят от активного петербургского парламентария-единоросса Дениса Четырбока. Накануне так называемых «нулевых чтений» бюджета Санкт-Петербурга председатель профильного бюджетного-финансового комитета ЗаКСа Денис Четырбок в интервью одному из СМИ раскрыл эту тему.

Четырбок афористично сравнил «нулевое чтение» бюджета с семейным советом, где решается, на что тратить деньги. Привёл депутат и некоторые абстрактные примеры на этот счёт. Четырбок высказался о приоритетах в грядущем финансовом году, о крупных инфраструктурных проектах (на которые необходимы средства), доходах бюджета и пожеланиях депутатов.

«Питерец.ру» перечисляет депутатов ЗаКСа, которые входят в бюджетно-финансовый комитет. Помимо председательствующего в этом престижном комитете Четырбока в составе – ещё 12 парламентариев, в числе которых три его заместителя: Павел Крупник, Андрей Алескеров и Андрей Рябоконь. В качестве рядовых членов в бюджетный комитет входят Валерий Гарнец, Юрий Гладунов, Ирина Иванова, Роман Кононенко, Марина Макарова, Дмитрий Панов, Вера Сергеева, Антон Соловьёв и Алексей Цивилёв.

Придут ли все 13 депутатов в пятницу на «нулевое чтение»?

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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