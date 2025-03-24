ента новостей

07:10
Парламентарии СПб предлагают и дальше поддерживать граждан в сложной жизненной ситуации
06:53
В СПб активнее трудоустраивают инвалидов
01:42
Начался плей-офф ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» дома проиграло «Бурану» из Воронежа, а «СКА-Нева» в Тюмени уступила «Рубину»
01:23
Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 8-го тура этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии и делит 3–5 места
19:09
СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025 победой по буллитам над «Торпедо»
13:46
В области построят предприятие, перерабатывающее куриный помет
10:38
СПбГУ расширяет свое присутствие в мире
10:36
В Невском районе поймали 15-летнего курьера мошенников
10:24
На Новоизмайловском проспекте мигрант ограбил соотечественницу
10:16
В Ленобласти лихача на «ВАЗ» задерживали со стрельбой
10:11
Выплаты ветеранам ВОВ в Ленобласти увеличены
09:46
Интерес в СПб к психологическим онлайн-сервисам растет
00:01
Российская шахматистка Александра Горячкина в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии белыми сыграла вничью с Ольгой Баделько, которая теперь представляет Австрию
23:40
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга сделал первый шаг в полуфинал Суперлиги, победив в Новосибирске «Локомотив» на тай-брейке
22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
14:49
Google обвинили в монополизме
13:16
В Петербурге пройдет чемпионат и первенство России по савату
13:10
Мошенники пытаются убедить людей в неправильной установке самозапрета на кредиты
13:06
В Ленобалсти задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в деревне Концы
12:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Фурштатской улицы
12:51
В Мурино выстрелили по прохожему из автомобиля
12:41
27 марта днем на 45 минут разведут Ладожский мост
12:37
Возле станции метро «Гражданский проспект» избили и ограбили подростка
12:28
В Петербурге поймали налетчика на магазин на проспекте Наставников
12:23
В Приморском районе празднование дня рождения закончилось стрельбой из «травмата»
11:42
Минимальная победа баскетбольного «Зенита» в Нижнем Новгороде: Трент Фрейзер набрал 15 очков
10:08
Как могут измениться зарплаты и пенсии к 2030 году?
09:28
Губернатор СПб о борьбе с коррупцией
09:26
Жители СПб задолжали МФО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Парламентарии СПб предлагают и дальше поддерживать граждан в сложной жизненной ситуации

Парламентарии СПб предлагают и дальше поддерживать граждан в сложной жизненной ситуации

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Законодатели СПб предлагают продлить срок финансовой поддержки для горожан в сложной жизненной ситуации: подробности инициативы

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Петербурга предлагают продлить срок оказания финансовой поддержки горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, до 2028 года. Инициатива была выдвинута группой депутатов ЗакСа.

В настоящее время в Социальном кодексе Санкт-Петербурга указано, что помощь горожанам, оказавшимся в сложной ситуации, предоставляется до 31 декабря 2025 года. Однако депутаты предлагают продлить этот срок еще на три года.

Размер финансовой поддержки не может превышать двукратный размер прожиточного минимума, установленного в СПб на душу населения на момент обращения. Важно отметить, что материальная помощь не является компенсацией всех расходов, понесённых гражданами.

Финансовая поддержка предоставляется одиноким петербуржцам, малоимущим семьям и лицам без определенного места жительства в связи с расходами, которые они понесли для преодоления сложной жизненной ситуации.

Согласно законопроекту, сложной считается ситуация, которая объективно нарушает жизнедеятельность человека. Например, если один из членов семьи стал инвалидом или потерял работу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-07-2022, 14:27
Конкурс "Ближний круг"
15-11-2015, 12:41
Акция «Неделя тепла»
24-02-2025, 12:02
Необычная новость: музей бомжей появится в центре СПб
12-05-2020, 10:06
Все-таки выплаты назначили
4-05-2022, 08:04
32 тысячи семей получат поддержку
11-02-2021, 08:50
Помощь самозанятым

Происшествия на дорогах

21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
21-03-2025, 22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
20-03-2025, 15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
20-03-2025, 14:16
На трассе М-10 «Россия» погиб водитель «Хендай-Элантра»
Наверх