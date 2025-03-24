Парламентарии СПб предлагают и дальше поддерживать граждан в сложной жизненной ситуации

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Петербурга предлагают продлить срок оказания финансовой поддержки горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, до 2028 года. Инициатива была выдвинута группой депутатов ЗакСа.

В настоящее время в Социальном кодексе Санкт-Петербурга указано, что помощь горожанам, оказавшимся в сложной ситуации, предоставляется до 31 декабря 2025 года. Однако депутаты предлагают продлить этот срок еще на три года.

Размер финансовой поддержки не может превышать двукратный размер прожиточного минимума, установленного в СПб на душу населения на момент обращения. Важно отметить, что материальная помощь не является компенсацией всех расходов, понесённых гражданами.

Финансовая поддержка предоставляется одиноким петербуржцам, малоимущим семьям и лицам без определенного места жительства в связи с расходами, которые они понесли для преодоления сложной жизненной ситуации.

Согласно законопроекту, сложной считается ситуация, которая объективно нарушает жизнедеятельность человека. Например, если один из членов семьи стал инвалидом или потерял работу.