Конкурс "Ближний круг"

К участию приглашаются некоммерческие организации, бюджетные учреждения, государственные и муниципальные организации, кризисные центры, ТОС и ТСЖ из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Конкурс направлен на выявление и поддержку действующих практик по профилактике семейного неблагополучия, которые реализуют НКО при активном участии местного сообщества.

Стать участниками конкурса могут организации из Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, которые работают с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации не менее 1 года. Например: волонтерская помощь семьям по уходу за больными родственниками всех возрастов, психологическая поддержка родителей и детей, системное наставничество.

- Во времена турбулентности забота в ближайшем окружении зачастую становится единственной помощью для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря конкурсу «Ближний круг» лучшие практики станут вкладом в общее дело поддержки уязвимых групп, смогут привлечь больше местных сообществ, волонтёров, НКО, предпринимателей и представителей учреждений, и укрепить диалог самых разных «агентов помощи». Это позволит системно помочь людям разного возраста в сложной жизненной ситуации и поддержать организации, которые с ними работают – говорит Мария Алексакова, руководитель программы «Старшее поколение» Фонда Тимченко.

Максимальный размер поддержки – 100 000 рублей. Заявки принимаются до 19 июля 2022 года.

Все подробности по ссылке: https://clck.ru/sG5dm

12 июля в 11:00 по московскому времени состоится групповая консультация для заявителей. На встрече операторы конкурса подробнее расскажут о том, какие практики могут быть поданы на конкурс, как правильно заполнить заявку и ответят на все интересующие вопросы.

Зарегистрироваться на вебинар: https://bfgs.timepad.ru/event/2095314/