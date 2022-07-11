ента новостей

17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17:14
Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности
17:02
Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам
14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
14:30
В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам
14:27
Конкурс "Ближний круг"
14:22
В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии
11:02
Когда бензин станет дешевле
09:50
Что пить в жару
09:39
Косолапый подрался сам с собой
15:34
Группе «Би-2» досталось от зенитовских болельщиков, а вот Розенбаума уважают все
09:27
Что творится с тарифами ЖКХ?
08:46
Переводы станут бесплатными
08:29
Субсидии для бизнеса
21:47
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения
11:05
Петербуржцы обратились за помощью к президенту Путину из-за неубранного токсичного снега
10:52
Инвесторы вкладывают в офисы
09:26
Любовь с первого взгляда – миф или реальность?
08:28
Когда нужно обращаться к онкологу
14:40
Депутат Вишневский раскритиковал петербургских чиновников за молчаливое одобрение сноса ОКН
14:10
В Ленобласти задержан мужчина, угнавший автомобиль у своего знакомого
10:18
Путин будет на саммите G-20
09:51
Незаконными сносами займется спецкомиссия
09:34
К нам могут приехать знатоки
22:25
Сочинец Родригао переходит в «Зенит» вслед за Касьеррой
18:41
Камнем по голове: в Петербурге прохожий чудом уцелел под камнепадом на Большой Конюшенной
16:42
Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции
08:23
Где малина и черника?
08:00
Требуется ли высшее образование?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Конкурс "Ближний круг"

Конкурс "Ближний круг"

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
До 19 июля принимаются заявки на конкурс «Ближний круг: семья и дети

К участию приглашаются некоммерческие организации, бюджетные учреждения, государственные и муниципальные организации, кризисные центры, ТОС и ТСЖ из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Конкурс направлен на выявление и поддержку действующих практик по профилактике семейного неблагополучия, которые реализуют НКО при активном участии местного сообщества.
Стать участниками конкурса могут организации из Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, которые работают с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации не менее 1 года. Например: волонтерская помощь семьям по уходу за больными родственниками всех возрастов, психологическая поддержка родителей и детей, системное наставничество.
- Во времена турбулентности забота в ближайшем окружении зачастую становится единственной помощью для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря конкурсу «Ближний круг» лучшие практики станут вкладом в общее дело поддержки уязвимых групп, смогут привлечь больше местных сообществ, волонтёров, НКО, предпринимателей и представителей учреждений, и укрепить диалог самых разных «агентов помощи». Это позволит системно помочь людям разного возраста в сложной жизненной ситуации и поддержать организации, которые с ними работают – говорит Мария Алексакова, руководитель программы «Старшее поколение» Фонда Тимченко.
Максимальный размер поддержки – 100 000 рублей. Заявки принимаются до 19 июля 2022 года.
Все подробности по ссылке: https://clck.ru/sG5dm
12 июля в 11:00 по московскому времени состоится групповая консультация для заявителей. На встрече операторы конкурса подробнее расскажут о том, какие практики могут быть поданы на конкурс, как правильно заполнить заявку и ответят на все интересующие вопросы.
Зарегистрироваться на вебинар: https://bfgs.timepad.ru/event/2095314/

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-06-2014, 10:37
«Время жить» с «ГрузовичкоФ»
6-08-2020, 12:53
Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»
9-12-2020, 15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
27-12-2012, 13:14
Воспитанники детских домов и просто дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, побывают на ёлке в Константиновском дворце
10-09-2020, 13:00
В Петербурге 10 предприятий получат почетный диплом «Лучшая практика наставничества»
30-07-2014, 12:09
«ГрузовичкоФ» помог в организации дня семьи

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
283
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
0
239
4-07-2022, 13:51
В Петербурге «Лада Веста» сбила подростка на самокате
0
218
4-07-2022, 12:49
В Петербурге трактор протаранил четыре припаркованных автомабиля
0
201
4-07-2022, 12:35
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги в Вуоксу, погибла пожилая женщина
Наверх