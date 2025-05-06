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Питерец.ру » Политика » Кубинцам показали новейшие системы СПб

Кубинцам показали новейшие системы СПб

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Александр Беглов знакомит кубинскую делегацию с системой мониторинга

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов представил кубинской делегации систему мониторинга. На встрече с президентом Кубы Диас-Канелем он рассказал о достижениях города в области новейших технологий. В сопровождении губернатора кубинские гости посетили мониторинговый центр.

Система включается в себя ресурсы различных служб. Более 105 тыс. камер помогают оперативно решать проблемы в разных сферах жизни СПб. Также кубинским гостям продемонстрировали достижения Технопарка ГМЦ, комплекс «Безопасный город» и работу Службы 112.

Особое внимание уделили интеллектуальному видеомониторингу благоустройства городской среды. ИИ обнаруживает более 40 видов нарушений в сфере ЖКХ. Петербург готов обмениваться знаниями и инновационными решениями с кубинскими друзьями.

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