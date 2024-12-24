В СПб завершили подготовку к Новому году

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб завершилась подготовка к празднованию Нового года. Власти города уделили особое внимание созданию праздничной атмосферы и обеспечению безопасности горожан.

На центральных улицах и площадях Петербурга установили яркие гирлянды, елки и новогодние композиции. Особое внимание уделили главной городской елке, которая была украшена с учетом последних тенденций в области светового дизайна. Также оформили центральные арки, ведущие к главным городским площадкам.

Важным аспектом подготовки к Новому году стала безопасность горожан. Для этого установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, а также усилены меры пожарной безопасности. Во всех местах проведения праздничных мероприятий будут работать сотрудники экстренных служб.

Так что Петербург готов к встрече Нового года. Город украшен яркими гирляндами и новогодними композициями, а его жители могут насладиться праздничной атмосферой и разнообразными мероприятиями.