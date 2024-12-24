ента новостей

13:05
В Петербурге 17-летнего школьника похитили и требовали за него выкуп
12:01
На Васильевском острове поймали 18-летнего курьера мошенников
11:50
В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя
11:27
Медики Петербурга внесли весомый вклад в лечение онкозаболеваний
10:57
В СПб убирают незаконные елочные базары
10:19
В СПб завершили подготовку к Новому году
10:01
Ленобласть в лидерах по событийному туризму
09:28
Волейбольный «Зенит» одержал победу в матче 18-го тура Суперлиги
09:08
В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека
23:24
В Ленобласти автобус развозки вылетел в кювет. Пострадали шесть человек
19:51
Борна Рендулич стал игроком «Металлурга», но зачем СКА понадобился Павел Акользин?
16:27
На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёхдней будут вводить ограничения для движения транспорта
16:10
В Мурино у молодого человека отобрали телефон возлн кафе
16:01
В Лодейнопольском районе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП
15:51
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил пешехода
10:00
На Заневском проспекте иномарка после ДТП влетела в пешеходов на остановке. Пострадало 6 человек
09:33
Беглов поздравил энергетиков
09:07
СПб стал вторым в рейтинге регионов
08:32
Трамп готов встретиться с Путиным
08:07
Запустили Витебскую развязку
15:47
На Московском проспекте иномарка насмерть сбила женщину
15:37
В Ленобласти произошло столкновение автобуса и иномарки
12:49
В центре Петербурга поймали налетчика на магазин
12:41
Во Фрунзенском районе таксист ударил ножом пассажира
12:32
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомой на Коломенской улице
01:48
Петербургские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на чемпионате России в Омске: Дикиджи – первый, Лутфуллин – второй, Семененко – третий
01:30
СКА только в овертайме сумел победить «Адмирал» со счётом 3:2, по ходу игры Кузнецов и Завгородний не реализовали буллиты
12:48
В СПб продолжат поддерживать семьи
11:59
В СПб подвели итоги конкурса Young Design 2024
10:45
Переводчикам готовы платить до 180 тысяч
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПб завершили подготовку к Новому году

В СПб завершили подготовку к Новому году

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге завершены подготовительные мероприятия к встрече Нового года

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб завершилась подготовка к празднованию Нового года. Власти города уделили особое внимание созданию праздничной атмосферы и обеспечению безопасности горожан.

На центральных улицах и площадях Петербурга установили яркие гирлянды, елки и новогодние композиции. Особое внимание уделили главной городской елке, которая была украшена с учетом последних тенденций в области светового дизайна. Также оформили центральные арки, ведущие к главным городским площадкам.

Важным аспектом подготовки к Новому году стала безопасность горожан. Для этого установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, а также усилены меры пожарной безопасности. Во всех местах проведения праздничных мероприятий будут работать сотрудники экстренных служб.

Так что Петербург готов к встрече Нового года. Город украшен яркими гирляндами и новогодними композициями, а его жители могут насладиться праздничной атмосферой и разнообразными мероприятиями.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-11-2014, 08:50
Установлены первые новогодние ёлки!
6-12-2023, 15:34
В Петербурге на заседании правительства утвердили программу проведения новогодних и рождественских праздников
17-09-2014, 08:49
Город готовится к Новому году!
23-08-2019, 08:25
Подготовка к началу нового учебного года
22-08-2016, 09:26
Подготовка к учебному году
20-12-2022, 18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:50
В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя
Сегодня, 09:08
В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека
Вчера, 23:24
В Ленобласти автобус развозки вылетел в кювет. Пострадали шесть человек
Вчера, 16:01
В Лодейнопольском районе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП
Наверх