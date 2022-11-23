Тосно и Синявино подключили к системе «Безопасный город»

К региональной системе интеллектуальной видеоаналитики подключены 49 камер в Тосно и 7 камер в поселке Синявино Кировского района.

Данные с камер поступают в Региональный мониторинговый центр, где их обрабатывает система интеллектуального видеонаблюдения и аналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Камеры, подключенные к видеоаналитике, помогают фиксировать нарушение общественного порядка на улицах городов,а камеры с функцией распознавания номеров позволяют отслеживать перемещение автомобилей в режиме реального времени, а также автоматически определять марку и модель транспортного средства.

На сегодняшний день в Ленинградской области к региональной системе подключены порядка 2 тысячи камер. Доступ к видеоинформации и аналитике с любой подключенной камеры предоставляется органам правопорядка, дежурно-диспетчерским службам районов и правительства Ленинградской области.

Благодаря использованию органами правопорядка данных региональной системы видеонаблюдения комплекса «Безопасный город», за 10 месяцев текущего года в Ленинградской области раскрыто 179 преступлений.