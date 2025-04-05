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Питерец.ру » Политика » Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей

Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с инициативой, касающейся обучения детей чиновников

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты из Петербурга предложили запретить чиновникам отправлять своих детей на обучение за границу. Инициатива направлена на усиление контроля за расходованием бюджетных средств и обеспечение прозрачности в вопросах образования детей государственных служащих.
Этот шаг может стать частью более широкой политики по регулированию расходов чиновников. Автором нового предложения стал депутат Алексей Зинчук из фракции КПРФ.
В сопроводительных материалах к законопроекту отмечается, что его принятие может привести к повышению эффективности мер по борьбе с коррупцией в государственном аппарате. Также уменьшится вероятность внешнего воздействия на государственные органы и укрепится уровень доверие населения к институтам власти.
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