Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты из Петербурга предложили запретить чиновникам отправлять своих детей на обучение за границу. Инициатива направлена на усиление контроля за расходованием бюджетных средств и обеспечение прозрачности в вопросах образования детей государственных служащих.

Этот шаг может стать частью более широкой политики по регулированию расходов чиновников. Автором нового предложения стал депутат Алексей Зинчук из фракции КПРФ.

В сопроводительных материалах к законопроекту отмечается, что его принятие может привести к повышению эффективности мер по борьбе с коррупцией в государственном аппарате. Также уменьшится вероятность внешнего воздействия на государственные органы и укрепится уровень доверие населения к институтам власти.