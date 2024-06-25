Продажу Айфонов могут запретить

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы РФ предложили запретить продажу смартфонов Apple, если производитель не обеспечит доступ к российскому сервису RuStore. Если в Айфонах будет предустановлен этот магазин приложений, то вопрос с запретом отпадет.

В настоящий момент в «яблочных» гаджетах нет доступа к RuStore. В Айфонах стоит операционная система iOS, которая не разрешает устанавливать приложения из других источников кроме AppStore. Если новый закон будет принят, компании Apple придется изменить свой подход – производитель уйдет с российского рынка или будет вынужден подстроиться под наши условия.

Позиция депутатов понятна – они хотят избавить российских пользователей от политики зарубежных производителей. Вопрос в том, к чему это приведет? Аналитики уверены, что ситуация с Айфонами может серьезно повлиять на рынок смартфонов и планшетов.