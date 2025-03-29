Беглов о страшном землетрясении

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясений в Мьянме и Таиланде. Глава города подчеркнул важность солидарности и поддержки пострадавших.

В сообщении отмечается, что власти Петербурга разделяют горе семей, потерявших близких, и готовы оказать необходимую помощь. Губернатор выразил надежду на скорейшее восстановление пострадавших регионов и призвал международное сообщество объединиться в борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Напоминаем, что вчера в Мьянме и соседнем Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Эта страшная трагедия унесла множество жизней. По предварительным данным, погибло более 100 тыс. человек. Случившееся еще раз показывает, что человек оказывается бессилен перед лицом стихии.