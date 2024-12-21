СПб поможет Рыльску

Губернатор Беглов сообщил, что СПб окажется помощь жителям Рыльска. Глава Петербурга выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В чем конкретно будет проявляться эта помощь, пока не уточняется. Скорее всего, речь идет материальной, медицинской и психологической поддержке. Руководство Петербурга уже связалось со своими коллегами из пострадавшего региона.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне г. Рыльск, находящийся на территории Курской обл., подвергся ракетным ударам со стороны СВУ. Целью этой атаки стали гражданские объекты.

По последним данным, в Рыльске пострадало 12 человек, в том числе 5 погибших. Случившееся названо терактом, по данному факту возбуждено уголовное дело.