В ходе пресс-конференции Дмитрий Песков отметил, что решение США о временной приостановке военной помощи Украине способно оказать значительное влияние на текущую ситуацию. По его словам, такая мера может побудить украинскую сторону пересмотреть свою позицию и вернуться к столу переговоров для обсуждения возможных путей разрешения конфликта.

Песков подчеркнул, что Россия всегда выступала за дипломатическое решение и готова к диалогу. Он также отметил, что затягивание военных действий не приносит пользы ни одной из сторон и только усугубляет гуманитарную ситуацию.

Пресс-секретарь добавил, что важно учитывать интересы всех участников конфликта и стремиться к мирному сосуществованию. В этом контексте, по его мнению, приостановка американской военной помощи может стать важным шагом к восстановлению диалога и поиску компромиссов.

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация вокруг военной помощи от США может стать ключевым фактором в дальнейших переговорах и попытках разрешения конфликта на Украине.