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Питерец.ру » Политика » Песков: приостановка военной помощи от США может подтолкнуть Украину к переговорам

Песков: приостановка военной помощи от США может подтолкнуть Украину к переговорам

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В свете недавних заявлений о приостановке военной помощи от Соединенных Штатов, Дмитрий Песков высказал мнение, что это может стать стимулом для Украины вернуться к переговорам о мирном разрешении

В ходе пресс-конференции Дмитрий Песков отметил, что решение США о временной приостановке военной помощи Украине способно оказать значительное влияние на текущую ситуацию. По его словам, такая мера может побудить украинскую сторону пересмотреть свою позицию и вернуться к столу переговоров для обсуждения возможных путей разрешения конфликта.

Песков подчеркнул, что Россия всегда выступала за дипломатическое решение и готова к диалогу. Он также отметил, что затягивание военных действий не приносит пользы ни одной из сторон и только усугубляет гуманитарную ситуацию.
Пресс-секретарь добавил, что важно учитывать интересы всех участников конфликта и стремиться к мирному сосуществованию. В этом контексте, по его мнению, приостановка американской военной помощи может стать важным шагом к восстановлению диалога и поиску компромиссов.

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация вокруг военной помощи от США может стать ключевым фактором в дальнейших переговорах и попытках разрешения конфликта на Украине.

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