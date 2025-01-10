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Питерец.ру » Политика » Трамп готов, но придется подождать

Трамп готов, но придется подождать

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Избранный президент США готов к диалогу с РФ, но конкретики может появиться только после его вступления в должность 

«Питерец.ру» сообщает, что Дмитрий Песков заявил о готовности Дональда Трампа к диалогу с Российской Федерацией. По словам пресс-секретаря Путина, Трамп намерен возобновить контакты с российскими представителями и начать конструктивный разговор.

Хотя Трамп и высказывал жесткую критику в адрес России в прошлом, ныне он демонстрирует открытость к обсуждению важных международных вопросов и улучшению отношений между двумя странами. Песков также подчеркнул, что Россия готова к диалогу, основанному на взаимном уважении и интересах обеих сторон.

Эта новость пришла в то время, когда международное сообщество наблюдает за динамикой отношений между РФ и США с особым вниманием. Надежда на улучшение диалога и сотрудничества между двумя крупнейшими мировыми державами остается высока, и заявление Дмитрия Пескова об открытости Трампа к диалогу демонстрирует потенциал для конструктивного взаимодействия в будущем.

При этом какие-то конкретные подвижки могут появиться лишь после вступления Трампа в должность. Так что остается ждать как минимум до 20 января и надеяться на улучшение международной обстановки. 

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