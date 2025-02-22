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Питерец.ру » Политика » США намерены представить свою резолюцию по решению украинского конфликта

США намерены представить свою резолюцию по решению украинского конфликта

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gazeta.ru
Отклонив антироссийскую резолюцию по Украине, Соединенные Штаты намерены представить свой вариант мирного урегулирования 

«Питерец.ру» сообщает, что Соединенные Штаты Америки намерены представить на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, посвященную разрешению конфликта на Украине. Это произойдет 24 февраля, о чем сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По информации, доступной ранее, новый проект резолюции не возлагает вину за начало конфликта на Российскую Федерацию. Вместо этого американская сторона предложила нейтральный документ, который акцентирует внимание на необходимости скорейшего прекращения боевых действий и установления прочного мира между Россией и Украиной. В тексте резолюции выражается соболезнование жертвам конфликта, что подчеркивает гуманитарный аспект ситуации.

Важно отметить, что в новом проекте отсутствуют привычные для Запада формулировки, такие как «российское вторжение на Украину», а также призывы к одностороннему выводу российских войск с территории Украины. Это может свидетельствовать о попытке США занять более сбалансированную позицию в международной политике.

Таким образом, предстоящая резолюция США может стать важным шагом в международных усилиях по разрешению конфликта, подчеркивая необходимость диалога и мирного урегулирования.

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