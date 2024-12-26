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Питерец.ру » Политика » Почему главы СНГ встречаются в Игоре?

Почему главы СНГ встречаются в Игоре?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Дмитрий Песков объяснил выбор места для встречи глав СНГ

«Питерец.ру» отмечает, что Дмитрий Песков объяснил выбор места проведения саммита СНГ, который проходит в Игоре в окрестностях СПб. По словам пресс-секретаря президента РФ, это решение обусловлено не только живописными пейзажами того места, но и возможностью создать комфортные условия для участников встречи. 

Курорт Игора, расположенный в природной зоне, предоставляет все необходимые удобства для деловых переговоров и обсуждений. Песков отметил, что подобные мероприятия требуют особой атмосферы, способствующей продуктивному диалогу между государственными лидерами. Кроме того, он подчеркнул, что выбор места также символизирует стремление к укреплению связей между государствами-участниками СНГ. 

Важно, чтобы участники саммита могли сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов, таких как экономическое сотрудничество и безопасность в регионе. Так что проведение саммита на курорте под Петербургом не только создает благоприятные условия для работы, но и подчеркивает важность взаимодействия между странами СНГ в современных условиях.


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