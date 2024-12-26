«Питерец.ру» отмечает, что Дмитрий Песков объяснил выбор места проведения саммита СНГ, который проходит в Игоре в окрестностях СПб. По словам пресс-секретаря президента РФ, это решение обусловлено не только живописными пейзажами того места, но и возможностью создать комфортные условия для участников встречи.

Курорт Игора, расположенный в природной зоне, предоставляет все необходимые удобства для деловых переговоров и обсуждений. Песков отметил, что подобные мероприятия требуют особой атмосферы, способствующей продуктивному диалогу между государственными лидерами. Кроме того, он подчеркнул, что выбор места также символизирует стремление к укреплению связей между государствами-участниками СНГ.

Важно, чтобы участники саммита могли сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов, таких как экономическое сотрудничество и безопасность в регионе. Так что проведение саммита на курорте под Петербургом не только создает благоприятные условия для работы, но и подчеркивает важность взаимодействия между странами СНГ в современных условиях.



